Şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçtu.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACG 554 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.