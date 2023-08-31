Elazığ’da şarampole uçan otomobil, köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı.
Olay, Baskil ilçesi Aydınlar köyü Seher Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken köylüler, otomobili şarampolden çıkarmak için seferber oldu. Halat yardımıyla otomobili traktöre bağlayan köylüler, yukarı çekerek kurtardı.
asayis
Giriş Tarihi : 31-08-2023 10:54 Güncelleme : 31-08-2023 10:54
Şarampole uçan otomobil, traktör ile çekilerek çıkarıldı
Elazığ’da şarampole uçan otomobil, köylüler tarafından traktör ile çekilerek kurtarıldı.
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