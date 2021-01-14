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  • Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti  
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Giriş Tarihi : 14-01-2021 08:25   Güncelleme : 14-01-2021 08:25

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti  

Elazığ’da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.  

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti  

Kaza, Alacakaya ilçesi Sori krom ocakları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, krom ocağından aldığı maden yükünü boşalttıktan sonra  Sori bölgesindeki ocağa dönüşe geçen  Selahattin Tosuncu (42)  idaresindeki 06 GA 2686 plakalı tır, virajı alamayarak şarampolden aşağı yuvarlandı. Ters dönen tırı  gören bölgedeki özel güvenlik görevlileri  Tosuncu'yu araçtan çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tosuncu'nun cansız bedeni  ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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