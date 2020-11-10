‘Sanki üvey evladız’

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Bozkurt açıklama yaptı.

Başkan Bozkurt; “Biz devletimizin sanki üvey evladıyız. Niye bunu söylüyorum KOSGEB’ten tüm esnaflar kredi aldı benim esnafım alamadı. Bizim sektör eğlence sektörüne giriyormuş diye kahveci esnafımız KOSGEB’ten kredi alamadı. Bir kahveci 16 saat çalışıyor bu kadar saat çalışan esnafın eğlencesi mi olur. Esnafımız sabah 6’da işletmesini açıyor gece geç saatlere kadar çalışıyor. Benim esnafım KOSGEB’ten 1 kuruş alamadı. Sadece deprem dolayısıyla verilen 50 bin TL faizsiz kredi aldı. Deprem sonrası verilen krediden de esnafımızın yüzde ellisi aldı”.

“EN AZINDAN BAĞ-KUR BORÇLARIMIZI SİLSİNLER”

Başkan Bozkurt ; “Pandemi sürecinde en mağdur olanlar kahveciler, berberler lokantacılar, kantinciler ve servisçiler oldu. Biz bu süreçte mağdur olan meslek grupları başkanları ile bir araya geliyoruz. Ama çözüm bulamıyoruz. Yetkilerle görüşüyoruz onlar da bir şey yapamıyor. Cumhurbaşkanımız karar verecek ki işletmelerimiz açılsın. O kadar yurt dışına yardım yapıldı diyorlar ama mağdur olan esnafına yardım edemiyorlar. Biz sadaka istemiyoruz. Hiç değilse pandemi sürecindeki BAĞ-KUR borçlarımızı silsinler en azından bunu yapsınlar” dedi.