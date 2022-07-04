‘Sandıkta halkımız en güzel cevabı verecektir’

İYİ Parti şehir merkezi esnafları ile buluştu.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler çalışmalarına şehir merkezi ve Sivrice yolu üzerindeki özel işletmelere bir dizi ziyaret gerçekleştirerek devam etti.

Şehrin en işlek caddelerinden birisi olan İstasyon Caddesi esnafları ve vatandaşlarıyla buluşan İYİ Parti İl Başkanı arkasından Diyarbakır -Sivrice yolu üzerindeki tesis ve özel işletme çalışanlarıyla bir araya geldi.

Onların derdini,sıkıntı ve problemlerini dinleyen Gürgözeler ‘’Bu düzenin biran önce değişmesini ve Güçlendirilmiş Parlementer sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini’’ ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Gürgözeler:‘’Şehrimizin en işlek noktalarından birisi olan İstasyon caddesini baştan sona gezdik. Sıkmadığımız el, derdine ortak olmadığımız vatandaşımız kalmadı. Esnaf kan ağlıyor, vatandaş çözüm noktasında muhatap bulamıyor. Artık esnafımız evinin ve dükkanının kirasını, borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Yazıktır günahtır. Aziz milletimize reva görülen yaşantı bu değildir. Elini sıktığımız vatandaşlarımız ise, elinde bir poşet veya gıda malzemesi varsa bize göstererek "bakın meyveyi sayıyla alıyoruz, gıda malzemelerini en az haliyle alıyoruz, çoluğumuzun çocuğumuzun karnını doyurmaz hale geldik. Bayram geliyor, çocuklarımızı sevindiremiyoruz" diyorlar. İstasyon caddesi şehrimizin en işlek noktalarından birisi, ama gelin görün ki alım ve satım olmayınca ekonominin dişlilerindeki çark nasıl dönecek ve şehrimiz nasıl kalkınacak sorarız size. Artık seçim biran önce olmalı, sandık halkımızın önüne koyulmalıdır. Gezdiğimiz bir diğer noktamız ise; Diyarbakır-Sivrice yolu üzerindeki işletmelerimiz idi. Burada da tablo ne yazık ki bizleri derinden üzmüştür. Bu mevkide özel işletme sahiplerini ve tesisleri gezdiğimiz de ise, iç ve dış pazarın durma noktasına geldiğini, alım gücünün olmamasından dolayı işletmelerinin elektrik faturası ve diğer giderleri ödeyemediklerini bize ne yazık ki üzülerek anlatmışlardır. Birçok özel işletmemiz ise, personel çıkarımı yaptığını, yıllardır çalışan elemanlarını gözyaşları içinde uğurladıklarını ifade etmişlerdir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık biran önce seçim yapılmalı halkımızın içinde bulunduğu bu olumsuz ve umutsuz tablo yerini umuda ve güzel günlere bırakmalıdır. Sandıkta halkımız en güzel cevabı verecektir. İYİ'lerin gücü güzel ülkemizi saracaktır. Bundan kimse endişe etmesin’’. İfadelerini kullandı.