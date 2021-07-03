‘Sanayi sitesinin taşınması elzem bir konu’

İş insanı Yüksel Ercan, sanayi sitesinin taşınması gerektiğini ifade ederek Elazığ en büyük sorunun işsizlik olduğunu söyledi.

2014 yılında dönemin Sanayi Bakanı Fikri Işık’ın Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de şehir içerisinde kalmış sanayi sitelerini şehir dışına alınması konusunda bir çalışma yaptığını, pilot iller arasında Elazığ’ın da olduğunu belirten iş insanı Yüksel Ercan; “sonra yaşanan gelişmeler neticesinde bu karar ertelendi. İlimizin olası yeni sanayi sitesi yapılacak alanla ilgili de bazı değerlendirmeler yapıldı ama sonuç odaklı bir çalışmanın hala başlamadığını biliyoruz. İlimize yakışır günümüz şartlarına uygun modern bir sanayi sitesinin taşınması elzem bir konudur. 2014 yılında alınan karar sonrasında bizlerde sevinç oluşmuştu. Şuanda yer sıkıntısı var, sanayi sitesinde yetişen ustalarımız işletme açamıyor. Sanayi sitesi şehir içinde kalmış bir yapıdadır. Sanayi sitesi artık ihtiyaca cevap verecek durumdan çok uzaklaşmıştır ve kangren haline gelmiştir. Dükkânlar 1970’li yıllarda yapılmış yapılar. Sosyal donatıları yok, dükkânların bodrumları yok, elektrik sistemleri sıkıntılı, alt yapısı sıkıntılı, araçların girip çıkması sıkıntılıdır. İl genel meclis üyesi olduğumuz zaman sanayi sitemizin taşınması için Sayın Valimizle, o dönem ki Belediye Başkanımızla, sanayi kooperatif başkanımızla görüşmeler yaptık. Ama bir türlü çalışmalarımızda sonuç alamadık. Sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili olarak ciddi bir çalışma yapılması lazım. Kooperatif başkanlarımızın bir araya gelerek konuyu gündemde tutması gerekir. Bu işin muhatapları; Valilik, Belediye, bakanlık ve kooperatiflerdir. Bu kurumların içinde olduğu bir projenin hazırlanması lazım. Kesinlikle sanayi sitesi kaldırılarak ve Elazığ’ımıza yakışır ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir sanayi sitesi yapılması zaruri hale gelmiştir”

“YATIRIMCI ÜZERİNDE VERGİ YÜKÜ ÇOK”

İş insanlarına ve esnaflara yönelik verilen 3-5 bin TL’lik desteklerin yeterli olmadığını ve yaşanan mağduriyetleri gidermediğini ifade eden Ercan, “Bunlar pansuman tedbirler bile değil. Destek paketlerinde iş insanlarına, sermayeli çalışanlara hibe değil de, düşük faizli ve bir yıl ödemesiz krediler verilmesinden yanayız. Biz bu zorlu süreçte kendi imkânlarımızla işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Devletimizin, iş insanlarına destek vermesi lazım. Vergi yükü üstümüzde çok, biz bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz”.

“ELAZIĞ’IN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK”

Elazığ’ın en büyük probleminin işsizlik sorunu olduğunu dile getiren iş insanı Yüksel Ercan; “Yapılan anketlere bakıldığında ilimizin en büyük sorununun yüzde 60 oranı ile işsizliktir. İkinci olarak deprem ve bunun getirdiği olumsuz şart ve konuların gündemimizden çıkması lazım. Vatandaşlarımız evleri konusunda sıkıntılar yaşıyor. 1-2 aydır konutlar konusu normale bindi, onu da gözlemliyoruz. Depremden sonra iki yıl geçmesine rağmen vatandaşlarımız bizlere sıkıntılarını iletiyor. Bizler de Devletimiz büyüktür sabredin sorunlarınız çözülür diye telkinlerde bulunuyoruz. Yetkililerimizde mağduriyetleri giderme konusunda çalışmalar yapıyor ancak zaman zaman yetersiz kalıyor. İnşallah vatandaşlarımızın sorunları çözülür” dedi.