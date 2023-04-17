‘Sanayi çarkları her zaman dönmeli’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Sanayi sitesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.Esnafların sorunları ve taleplerini dileyen Salih Satıcı, Kendisi ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.



“SANAYİ ESNAFIMIZ MUTSUZ”

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek “ Sanayi esnafımızın sorunları çok ve esnafımız mutsuz” dedi.

Milletvekili Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmalarımız kapsamında sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik. Kendimiz ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Esnaflarımız bizlere zaman ayırdıkları için kendilerine teşekkür ederim. Esnafımızın sorunları çok. Sanayi esnafımız yeni sanayi sitesinin biran önce yapılmasını istiyor. Sanayi sitesinin artık Elazığ’ın ihtiyaçlarına karşılık vermediğini ilettiler. Ekonomik sıkıntılar esnafımızı çok yorduğunu görüyoruz. Devletimiz acil olarak esnafımıza acil destek programları hazırlaması gerekiyor. Biz, her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın gür sesi olacağız” ifadelerine yer verdi.

