Salon doldu taştı, bayramlaşma saatlerce sürdü

Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, bayramın ikinci gününde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde hemşehrileri ile bayramlaştı.

“Elazığ seninle gurur duyuyor“ sloganları ve alkışlarla karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bende Elazığ’la gurur duyuyorum” karşılığını verdi.

“VARLIĞINIZ GÜCÜME GÜÇ KATIYOR”

Salonu hınca hınç dolduran hemşerilerinin alkışları ve tezahüratları ile konuşmasına başlayan Prof. Dr. Açık, şehre hizmet için çıktığı yolda, hemşerilerinin gücüne güç kattığını ifade ederek, “Sizler bana o kadar güç katıyorsunuz ki, motivasyonumu artırıyorsunuz. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız, şehrimizi birlikte temsil edeceğiz. Elazığ’ın bağımsız, tüm kesimlerin iradesini yansıtan ve herkese eşit mesafede olan, herkesle birlikte hareket edecek bir yapıya ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte şehrin kaderini güzelleştireceğiz” dedi.

Zaman zaman “Dik dur eğilme Elazığ seninle.., Elazığ’ın ablası Yasemin Açık” sloganları ile konuşması kesilen Prof. Dr. Açık, gençlere seslenerek, “Genç kardeşlerim, hem Elazığ’ın hem de ülkenin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz, sizlerin sayesinde ülkemiz ve şehrimiz refah içerisinde olacak” dedi.

Kadın istihdamının artırılmasına ayrı bir önem veren Prof. Dr. Açık, “Biz kadınlar evimizi yuva yapıyoruz. Ben kadınların erkeklerle omuz omuza eşit haklarla çalışacağına, ülkeye katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından hemşehrileri ile bayramlaşan Prof. Dr. Açık, gelen her konuğu ile ayrı ayrı ilgilenip, günü çekilen yüzlerce fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdi.