Salih Satıcı’dan önemli ziyaretler

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kısa süre önce Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Salih Satıcı, esnaf ziyaretleri yanı sıra kurum müdürlerine ve STK’lara ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Adayı Salih Satıcı, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş’e, İl Tarım ve Orman Müdürü Karahan’a, Harput Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz’a, Elazığ Galericiler Derneği Başkanı Ercan Yılmaz’ı, Mali Müşavir Fırat Bulut’a Av. Yunus Ateş’e iş insanı Bayram Tuncel’e ziyaret etti.

“ZİYARET ETMEDİĞİMİZ KİMSE KALMAYACAK”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra kumum ve STK başkanlarına da ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Kısa süre önce Karma Esnaf Odasına adaylığımızı açıklamıştık. Adaylığımızı açıkladıktan sonra hemen seçim çalışmalarımıza başladık. Esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra kurum müdürlerimizi de ziyaret ediyoruz. Müdürlerimize, esnaflarımızın sorunları hakkında bilgiler veriyoruz. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Başkan olmamız taktirde kurum müdürlerimle sürekli istişare içinde olacağız” dedi.