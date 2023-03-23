Salih Satıcı’dan meslek odalarına ziyaret

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına meslek odaları ziyaretiyle devam etti.

Aday Adayı Salih Satıcı, Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman’ı, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş’ı ve Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak’ı ziyaret etti.



Ziyaretlerde, seçim çalışmaları ve projeleri hakkında meslek odası başkanlarına bilgiler aktaran Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, oda başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

“ESNAFIMIZ KALKINMADAN ÜLKE KALKINMAZ”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Ülkemizin bacasız sanayisi esnaflarımızdır. Esnaflarımıza devletimiz sürekli olarak destek vermesi gerekiyor. İlimiz esnafı şuanda zor günler geçiriyor. 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrasında, yaşanan pandemi süreci son olarak da ekonomik sıkıntılar esnafımızı çok yordu. Ben yıllardır esnaflık yaptığım için esnafımızın sorunlarını yaşayarak biliyorum. Devletimiz, acil olarak esnafı gerçek anlamda koruyacak tedbirleri hayata geçirmesi gerekiyor. Bugün seçim çalışmalarımız kapsamında Meslek Odası Başkanlarını ziyaret ettik. Kendilerine bizlere zaman ayırdıkları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

