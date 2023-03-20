Salih Satıcı’dan Baskil’e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı seçim çalışmaları kapsamında Baskil İlçesini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına başlayan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, ilk ilçe ziyaretini Baskil ilçesine gerçekleştirdi.



Aday Adayı Salih Satıcı ilk olarak Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ı ziyaret etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Salih Satıcı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’a projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı daha sonra Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde Baskil’e gelen depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Seçim çalışmaları kapsamında Baskil esnafları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Salih Satıcı, projeleri hakkında bilgiler verdi.



“BASKİL İLÇEMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ GEREKİYOR”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı; “Baskil ilçemiz ilimizin en önemli ilçelerinden biri inşallah Yeniden Refah Partisi iktidarında hak ettiği yere gelecek” dedi.

Aday Adayı Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımızda ilk ziyaretimizi Baskil ilçemize gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız İhsan Akmurat’ı ziyaret ettik. Kendilerine bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar dilemek istiyorum. Baskil ilçemize ülkemizde yaşanan depremler sonrası 50 bine yakın depremzede vatandaşımız geldi. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor yaralılarımıza acil şifalar dilemek istiyorum bir kez daha. Yüce Mevla’m böyle bir afet daha yaşatmasın. İlçemize gelen 50 bin vatandaşımıza sahip çıkmamız gerekiyor tüm eksikleri giderilmesi gerekiyor. Baskil ilçemizin kayısını Dünya pazarlarına açmamız gerekiyor. Bizler, Allah’ın izniyle başaracak bilgi birikime sahibiz. Her ilçemiz için ayrı projeleri hazırlıyoruz. İnşallah ilimizi güzel günler bekliyor. Bizler, sahadayız ve her zamanda sahada olacağız” dedi.

