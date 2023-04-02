Salih Satıcı’dan Başkan Yanılmaz’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı görevine getirilen hemşehrimiz Mustafa Yanılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Aday Adayı Salih Satıcı, “Değerli büyüğümüz, Mustafa Yanılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“BAŞKANIMIZ MİLLİ GÖRÜŞÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİSİDİR”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Ankara ziyaretimizde çeşitli temaslarda bulunduk. Ziyaretlerimizden biride değerli büyüğümüz ve dava adamı Mustafa Yanılmaz’a Başkanıma gerçekleştirdik. Kendisi Milli Görüşün önemli isimlerinden birisidir. Değerli Genel Başkanımız görevlendirmesiyle Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığına Mustafa Yanılmaz Başkanımız getirildi. Bizde bugün başkanımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Değerli başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum”

“SEÇİMDE TÜM ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz,da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı’ya seçim çalışmalarında başarılar diledi.