Salih Satıcı ve yönetiminden Galericiler Sitesine ziyaret

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi, Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi galericiler sitesi esnaflarının sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Adaylığını açıkladıktan sonra sürekli olarak esnafla iç içe olan Başkan Adayı Salih Satıcı’ya esnaflar destek sözü verirken Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı’da projelerini esnaflara anlatıyor.

“ESNAFIMIZIN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, esnafların sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade ederek el ele vererek esnafın sorunları çözeceklerini söyledi.

“SORUNLARI EL ELE VEREREK ÇÖZECEĞİZ”

Salih Satıcı; “ Sitemizdeki esnafımızı teker teker gezerek onların sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini dinleyeceğiz. Bu problemlerin çözümü anlamında hızlı ve güçlü bir şekilde el ele vererek bu dertlerin çözümü manasında gerek siyasi kanada gerekse de bürokrasi kanadına gerekli ikazı uyarıları vereceğiz” dedi.