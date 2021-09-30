Salih Satıcı ve ekibinden Elazığspor’a ziyaret

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Elazığsporlu futbolcuları ve teknik ekibini ziyaret etti.

Futbolcuları ve teknik ekibi Elazığspor tesislerinde ziyaret eden Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve yönetimi futbolculara tatlı ikramında bulunarak yeni sezonda başarılar diledi.

“ELAZIĞSPOR’U KAPATTIRMAYACAĞIZ”

Ziyarette açıklamalarda buluna Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Biz Elazığspor’umuzu el ele vererek kapattırmayacağız. Biz her zaman marka değerimiz olan Elazığspor’umuzun yanında olacağız. Elazığsporumuzun yeni başkanı Serkan Çayır’a görevinde başarılar diliyorum. Gönülden inanıyorum Elazığsporumuz gerçek bir başkana kavuşmuştur. Yıllarca gönlünde Elazığspor sevgisini barındıran, bu uğurda ter döken ilimizin takımını bir adım ileri götürmek için mücadele eden bir başkana sahibiz. Başkanımızın sırtındaki yük ağırdır. Bizler Serkan Çayır başkanımıza sonsuz destek olduğumuzu ifade etmek için ziyaret gerçekleştirdik”

“ELAZIĞSPOR, ELAZIĞIMIZIN TEMEL TAŞIDIR”

Elazığspor,Elazığın temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Salih Satıcı; “Biz futbolcularımıza inanıyoruz.Hiç kimse Elazığsporun basit bir kulüp olduğunu düşünmesin.Elazığspor, Elazığ’ın değeridir.Elazığsporun için bürokratlarımızı,siyasilerimizi,STK’larımızı ve tüm Elazığlıları takımımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizler elimizden geleni yapacağız. Omuz omuza vererek Elazığsporumuzu iyi yerlere taşıyacağız. Halkın içinden gelen başkanımız halkı arkasına alacaktır.Elazığsporumuzu iyi yerlere gelecektir.Futbolcularımıza ve teknik heyetimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum.

Elazığspor Serkan Çayır’da, Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı’ya ve yönetimine ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek futbolcularımıza mutlaka destek olunmasına gerek takımın morale ihtiyacı var” dedi.