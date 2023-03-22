Salih Satıcı sahada!

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Aday adaylığını açıkladıktan sonra sürekli sahada olan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, ilçe ziyaretleri kapsamında Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçesini ziyaret etti.



Aday Adayı Salih Satıcı, İlk olarak Yeniden Refah Partisi Kovancılar Palu ve Karakoçan İlçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi Kovancılar Başkanı Hayri Uygur, Palu İlçe Başkanı Mehmet Ali Can ve Karakoçan İlçe Başkanı Mehmet Karaboğa ile bilgi alış verişinde bulunarak projeleri hakkında bilgiler verdi.



Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, üç ilçe ziyaretinde vatandaşlarla ve esnaflarla da bir araya geldi.



“VATANDAŞLARIMIZ YENİDEN REFAH PARTİSİNE ÇOK GÜVENİYOR”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Aday Adayı Salih Satıcı, “Gün geçtikçe Yeniden Refah Partimize ilgi alaka artıyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde partimize çok güvendiğini görüyoruz. Allah’ın izniyle partimiz vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayacak. Geçmişte rahmetli Erbakan Hocamızın kısa sürede yaptıkları hala unutulmadı. Bizim geçmişte yaptıklarımız referansımızdır. Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Fatih Erbakan, ülkemizin umudu olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iyi bir sonuç alacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Seçim çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Bugünde ilimizin en büyük ilçesi Kovancıları, kadim ilçesi Palu’yu ve ilimizin güzide ilçesi Karakoçan’ı ziyaret ettik. İlçe başkanlarımızla çok verimli bir istişare toplantısı yaptık. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla da bir araya geldik. Bizlere ve partimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Biz sahada olmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle” dedi.



