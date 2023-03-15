Salih Satıcı milletvekili aday adaylığını açıkladı 

İş İnsanı Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi’nden Elazığ Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, İl Başkanlığı’na resmi müracaatını yaptı.



14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Elazığ Milletvekili aday adayı olan Salih Satıcı, il başkanlığına gelerek resmi müracaatını yaptı. Salih Satıcı, müracaat dosyasını Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş’e teslim etti.

Salih Satıcı yaptığı açıklamada: “bu milli dava harekatı merhum hocamızın, ülkemize ve şehrimize bıraktığı en büyük manevi miras olduğunu benimseyerek bu mirasa ve omuz veren genel başkanımızın, il başkanımızın omuzundaki yüke omuz vererek aday adaylığı sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.” Dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, yapılacak olan seçimlerden başarıyla çıkacaklarını belirterek, Yeniden Refah Partisi’nin herhangi bir ittifaktan yer alıp almayacağının genel merkez tarafından açıklanacağını söyledi.

Başkan Ateş: “partimizin herhangi bir ittifakta yer alıp almayacağı genel merkezimizin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde devam ediyor. Partimiz ittifakta yer alsada kendi başına bu seçimlerde en iyi neticeyi almak ve sorunlara çözüm olmak projeleri hayata geçirmek için çalışmaları yürüyerek bunu başaracak.” Dedi.

Başkan Ateş, partilerinden milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 17 Mart tarihine kadar müracaat edebileceklerini ifade eden Ömer Ateş: “partimize milletvekili adaylık başvuruları 17 Mart Cuma gününe kadar devam edilecek ve buradan da ilan edilecektir.” İfadelerini kullandı.