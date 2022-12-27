Salih Satıcı, Milletvekili aday adayı mı oluyor?

İlimizin tanınmış iş adamı Salih Satıcı, siyasi kulislerde konuşulanlara göre Milletvekili Aday Adayı olacağı söyleniyor.

Uzun yıllardır Ailesi ve kendisinin Milli Görüş çizgisinde olduğu bilinen Salih Satıcı, kısa süre sonra Yeniden Refah Partisinden Milletvekili Aday Adaylığını açıklaması bekleniyor.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır hizmet veren İş adamı Salih Satıcı, siyaset aranasına hareketlilik getirecek gibi görünüyor.

Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi, son anketlerde yükselişini sürdürürken ocak ayından itibaren aday adayların sahaya çıkması bekleniyor.

Geçen Pazar günü Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan İl Başkan kongresinde Salih Satıcı il yönetiminde yer almıştı.

Tüm illerde güçlü bir milletvekili adayları ile seçime girmesi beklenen Yeniden Refah Partisi, Elazığ’da nasıl bir liste hazırlayacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

İlimizin tanınmış ve uzun yıllardır halkla iç içe olan Salih Satıcı’nın Yeniden Refah Partisi’nin Milletvekili listesinde yer alıp almayacağı merek ediliyor.

Tüm Partilerin genç adaylara şans verecekleri söylemlerinde bulunurken Yeniden Refah Partisi İlimizin genç işadamları arasında yer alan Salih Satıcı ve genç adaylara yer verip vermeyeceğini zaman gösterecek.