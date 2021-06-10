Salih Satıcı adaylığını açıkladı

Salih Satıcı, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı.

ADAYLIK AÇIKLAMASINDA YOĞUN KALABALIK

Pandemi kurallarının alındığını açıklamada Başkan Adayı Salih Satıcı’yı esnaflar yalnız bırakmadı.

“ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINI BİLİYORUZ”

Adaylık açıklamasına katılan davetlilere teşekkür eden Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Esnaflarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz sorunları çözmeye geliyoruz” dedi.

“ODAMIZA YENİ VİZYON KAZANDIRACAĞIZ”

Salih Satıcı; “Onlarca sektörü bünyesinde barındıran odamıza yeni bir vizyon ve misyon kazandırmak için çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda Allah bizlere muzafferiyetler nasip etsin. Birlik beraberlik ve memleket sevdası ruhu ile vermiş olduğumuz bu mücadelede bizlere omuz veren ve her çağrımıza sorgulamadan icabette bulunan tüm büyüklerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum”.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK”

Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarının tabi ki farkındayız. Bu sıkıntılara çözüm bulmak için ,bu aziz şehrimize hizmet ve esnaflarımızın yaralarına merhem olabilmek için Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası’na adaylığımı açıklıyorum. Yüce Mevla’m bu aziz şehre ve esnaflarımıza hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.