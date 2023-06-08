Salep soğanı toplayan şahıslara 1 milyon 518 bin lira ceza

Elazığ’da son bir ayda doğadan salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren toplam 13 kişiye, 1 milyon 518 bin lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, doğa koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, çalışmaları çerçevesinde son bir ayda doğadan salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren toplam 13 kişiyi tespit etti. Yakalanan 13 şahsa ekipler tarafından toplam 1 milyon 518 bin lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen salep soğanları ise ekipler tarafından tekrar toprağa bırakıldı. Ekiplerin biyoçeşitliliğe zarar veren kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.