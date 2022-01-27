Salep, çam çiçeği veya salep orkidesi gibi isimlerle bilinen bitkinin toz haline gelmesi ile hazırlanan salep süt ile pişirilerek, üzerine ekilen toz tarçın ve fındıkla süslendikten sonra içilmeye hazır hale geliyor.

Haberin Videosu : Salebe talep arttı

Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve geleneksel damak tadına hitap eden salep, hoş kokusu ve hastalıklara şifa olma özelliğiyle soğuk kış günlerinde Elazığ'da vatandaşın vazgeçilmez içeceği olmaya devam ediyor.

Faydaları saymakla bitmeyen salep, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara iyi gelmesi sebebiyle vatandaş tarafından ilgi görüyor. Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte, vatandaş kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salebe yoğun talep göstermeye başladı.

Salebin kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu belirten Ramazan Tan, "Köy sütünden yapıyoruz. Önce bir tencerede salebini ve sütünü koyarak kaynatıyoruz. Kıvamına geldikten sonra makinesine döküyoruz. Derecesi olan makinemizde ufak ufak altı kaynıyor. Salep özelikle kışın Elazığ’ın vazgeçilmezidir. Salebi müşterilerimize fincanda üzerine tarçın ve fındık dökerek servis ediyoruz. Özelikle kış mevsiminde salebe talep fazla oluyor. Salebi ilaç diye içmelerini öneriyorum. Faydası çok fazladır. Özelikle soğuk havalarda on numara gider. Salep olmazsa olmazımızdır. Herkese tavsiye ediyorum. Müşterilerimiz gayet memnun, bizde satışlarımızdan gayet memnunuz” dedi.

Çay ocaklarına uğradığım zaman salep içmeyi tercih etiğini belirten vatandaşlardan Sedat Kaya, "Genellikle kışın salep içmeyi tercih ediyorum. Nedeni ise kışın özelikle soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıklar iyi geldiğini biliyorum. Tabi ki salebin özelikle doğal olanını tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Salep tarçın ve cevizle süslendiği zaman ayrı bir tadı ve lezzetti oluyor. Şeker hastaları için iyi bir içecek olduğunu biliyorum. Şeker hastalarının şekerlerinin yükselmeden şeker ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılayabildiklerini biliyorum. Salep içmeyi tavsiye diyorum. Arkadaşların da ellerine sağlık gayet güzel olmuş" diye konuştu.