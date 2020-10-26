‘Salçalı Köfte Festivali Elazığ’ın tanımı için çok önemli’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Festivallerin illerin tanıtımında büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Amacımız Elazığ’da gastronomi sektörü temsilcisi olduğumuz için odamızı ve gastronomi sektörünü daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz diyen Başkan Zülfü Tarhan; “İlimizde eksik olan bir şey vardı o da festival…

Festivallerin illerin tanıtımında büyük etkileri vardır. Festivaller çok büyük önem arz etmektedir. Elazığ’ımıza özgü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan salçalı köftemiz var. Hem bunu tanıtalım dedik hem de bunun üzerinden elimizin diğer değerlerini tanıtalım istedik. İnsanların ilgisini çekmek için dışarıdaki insanları ilimize çekmek için bunun üzerine gidebiliriz dedik. 2018 yılında ilk Salçalı Köfte Festivalini düzenledik. Tabi festivalimizi ilimizde marka haline gelen Köfteciler Kokağında gerçekleştirdik.

Festivalimizi tam köftenin merkezinde gerçekleştirdik. Ama ilki olması nedeniyle festival küçük çaplıydı. Festivale gösterilen ilgi esnaflarımızın desteği bizi çok mutlu etti ve festivalimizi geleneksel hale getirdik. Geçen yıl ikincisini düzenledik valilik meydanında. Geçen yıl düzenlediğimiz festival bir önceki yıla göre daha büyük organizasyondu. Festivalle ilimizin tanıtımına katkı sağladık Çünkü neden diyecek olursanız. Mersin’den Sivas’tan Trabzon’dan ve ülkemizin birçok ilinden yüzlerce vatandaşımız festivale katıldı. İl dışından gelen vatandaşlarımız gelip burada eğlendi. Bu sayede ilimizi tanıdı, ayrıca festivale katılan vatandaşlar Elazığ’ımızın rehberi olacaktır. Çünkü gittikleri yerlerde ilimizi anlatacaklar bu bizim için çok büyük bir reklam olacaktır. Bunun haricinde bu insanlar ilimize geldiler burada alışveriş yaptılar esnafımıza para kazandırdılar; otelde kaldılar otelci kazandı, yemek yediler lokantacı kazandı bakkaldan su aldı bakkalcı kazandı kapalı çarşımıza gittiler yöresel ürünlerimizi aldılar ve oradaki esnaflarımız kazandı. Buda ilimiz için büyük kazanç oldu. Yine söylüyorum festivaller illerin tanıtımında çok büyük rol oynamaktadır. Festival düzenlemek çok zorlu bir iş. Festivallere şehrin bütün dinamikleri destek vermek zorunda ve destek vermesi gerekir ki en iyi şekilde amacına ulaşsın. Pandemiden dolayı festivalimizin bu yılkini gerçekleştiremedik. Pandemi olmasaydı bu yılda festivalimizde gerçekleştirmiş olacaktık. Belki bir öncekine göre bir kat daha büyüğünü gerçekleştirecektik. Festivalimiz iptal olmadan önce Edirne’den Kars’tan ve birçok ilden vatandaşlar bizlerle diyalog kurdular festivale katılacağız diyorlardı. Festivale geleceğiz diyorlardı. Pandemiden dolayı festivalimizi iptal ettik halkımızın sağlığı bizim için daha önemlidir. Festivaller o kadar önemli ki Antep bunun çok iyi bilincinde. Antep pandemiye rağmen festivalini düzenledi. Anteplileri pandemi bile festival yapmalarını engelleyemedi. Çünkü festivallerin illere katkısı çok büyüktür. Bu tür organizasyonlar, festivaller şehirlerin tanıtımında da çok büyük bir öneme sahiptir. Şehrimizin mülki amirlerinin bunun bilincinde olması lazım, festivalimizde mülki amirler bizlere destek oldular ve bizlere desteklerini devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü festivaller bir organizasyon işidir. Sadece bir kişinin ya da sadece bir kurumun üstesinden gelebileceği bir şey değildir. Onun için şehrimizin değerlerine sahip çıkmalıyız. Festivale tam anlamıyla destek alamadık. Tabii ki de Valimizden, Elazığ Belediyemiz ’den Allah razı olsun şehrimizin iş adamlarından bizlere destek oldular ve katkı sağladılar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde destek artarak devam edecektir” dedi.