Salça kovasından silah çıktı

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.Malatya’da, istihbari bir bilgiyi değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisinde gizlenmiş vaziyette 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olayda gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 SKM’den adli işlem yapıldı.