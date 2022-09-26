Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları doğa tutkunlarını ağırlıyor 

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor. Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliğiyle 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çekiyor. Ziyaretçiler ilk kez gördükleri doğal yapılara hayran kalıyor.

Kanyonları çok beğendiğini ifade eden Emrah Turhan, "Malatya'dan öğretmen arkadaşlar ile geldik. Normalde fotoğraf ve videolardan gördüğümüz bu doğa harikasını, yakından görünce gerçekten fotoğraflarda veya videolarda göremediğimiz enteresan bir heybet, suyun kayaları milyonlarca yılda nasıl işlediğini hayretler içerisinde izledik. Dokunduk, hissettik, adeta bir açık hava müzesi. Elazığ turizm açısından potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Daha fazla tanıtımla bu potansiyel çok güzel değerlendirilebilir. Arkadaşlarımızla çok güzel bir gün geçirdik, herkesin bu muhteşem doğa harikası kanyonu görmelerini tavsiye ediyorum, kesinlikle mükemmel bir mekan" dedi.