Sakin bir şekilde geldi, motosikleti çalarak kayıplara karıştı

Elazığ’da kimliği belirsiz bir şahıs, gece yarısı park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ’da kimliği belirsiz bir şahıs, gece yarısı park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 93’üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şüpheli, gece yarısı park halinde bulunan motosikleti gördü. Bir süre motosikletle uğraşan şüpheli bir süre sonra motosikleti çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.