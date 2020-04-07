Sahte polis gerçek polislere yakalandı  

Tartışma sahte polis yakalandı.

Malatya’da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir iş yerine giderek kendini polis olarak tanıtan şahsın durumundan şüphelenen işletme sahibi ile şahıs arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheli şahsın yaptığı üst aramasında başka bir kişinin adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı bulurken, şahıs ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.