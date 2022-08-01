Şahsuvaroğlu’ndan Elazığ’a büyük yatırım

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Şahsuvaroğlu Elazığ büyük yatırım yapacak.

ELAZIĞ’A 3 FABRİKA KURULACAK

İlk etapta yerli ve milli gübre fabrikasının kurulmasının ardından ilimizde un ve yem fabrikaları da kurulacak.2023 yılı başında gübre fabrika üretime geçilmesi planlanırken. Gübre fabrikası kurulması için Karakoçan’da 50.000 m2 alan tahsil edildi.

5.000 KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI

Elazığ merkezli kurulacak 3 fabrikada, 5.000 kişi istihdam edilecek.2023 gübre fabrikasında ilk etapta 1.000 kişi istihdam edilecek. Un ve yem farikalarının da faaliyete geçmesiyle birlikte toplamda 5.000 kişi istihdam edilecek.

ŞAHSUVAROĞLU: “BİZİM DERDİMİZ ÜLKEMİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Şahsuvaroğlu, Bizim derdimiz ülkemiz diyerek Elazığ’a yapacakları yatırımın Elazığ’a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“ELAZIĞ’IN YERİ BİZDE AYRIDIR”

Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Şahsuvaroğlu; “Elazığ’ı bizler çok seviyoruz ve onun için yatırım yapma kararı aldık. Allah nasip ederse Elazığ’a 3 tane fabrika kuracağız.2023 yılının başında ilk fabrikamızda üretime başlayacağız. Yem ve un fabrikası için Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizdeki ürünleri alacağız. Bölgemizin gübre ihtiyacını da biz karşılayacağız Bizim her zamanki gibi derdimiz ülkemizdir. Biz ülkemiz için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Allah nasip ederse Elazığ’ımıza kuracağız fabrikalarla bölgenin kaderini değiştireceğiz.5.000 kardeşimize iş imkanı sağlamış olacağız. Fabrikalarımız için gerekli izinleri aldık. Kuracağız her fabrika için 50.000 m2 alan tahsil ettik. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.