Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Nihat Bozkurt: 8-9 aydır kahvecilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Esnaflarının deprem sonrası depremzedelere çok yardım ettiğini dile getiren Başkan Bozkurt; “Bugün esnaflarımız yardım edilecek duruma düştü. Esnaflarımız BAĞ-KUR primlerini ödeyemiyor. Çoğu esnafımız doğalgaz parasını ödeyemediği için abonelikleri iptal oldu. Esnaflarımız çocuklarını hastaneye götürüyor, BAĞ-KUR primlerini ödeyemediği için çocuklarına hastanede bakılmıyor. Pandemi dönemi başladıktan sonra esnaflarımız çok perişan halde. Sahipsiz kaldık. Kimse bize sahip çıkmadı. Ben şahsımı söylüyorum 46 yıldır vergi mükellefiyim şimdiye kadar hiç borcum yok devletimize, vergimi ödemişim devletime. Ama 8 aydır mağdurum. 46 yıldır ödediğim vergiler ne oldu”.

“BİZ HAZIRIZ”

Bozkurt; “Odamız olarak işletmelerimizi ilaçlamak için İzmir’den ilaç getirttim. Bu süreçte tüm kahvelerimizi ilaçladık. Biz hazırız tezgâhlarımızı pandemi sürecine hazır. İşletmelerimizi sosyal mesafeye göre ayarladık. Kahvehanelerde oyun oynamayı serbest etsinler; masa kenarlarına kimseyi oturtmayacağız, maskesiz oyun oynatmayacağız, eldiven vereceğiz müşterilerimize ve dezenfekte bulunduracağız biz hazırız gerekli tedbirleri aldık. Bu şekil olacaksa işyerlerimiz kapatın daha iyi bence. Ruhsatlarımızı iptal etsinler. İçerde sigara yasak, işletmelerimizde üç kişi bir araya geldi mi uyarı alıyor. Kapının önüne çıkınca da sorun oluyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı anahtarlarımızı verelim kendilerine” dedi.