‘Sahipsiz Elazığ’ söylemi politika

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Kurnaz; “Sahipsiz Elazığ söylemine ben karşı çıktım. Muhalefetin bazı yetkilerinin söyleminden dolayı çıktı bu konu. Bu tür slogan çıkarmaları yanlış. Söylemi çıkarıyorsan konuya vakıf olacaksın işi bileceksin. Söylüyorlar Giresun’a hibe verildi bize niye verilmedi. Bu bir politika. Çünkü ben işin içinde olan birisiyim. Giresun’un Dereli ilçesinin 19.700 nüfusu var. Bizim Karakoçan ilçemiz kadar. Bu ilçemiz derenin içeresinde. Burada bir sel geldi bir afet oldu. Sel olduğu gibi her şeyi götürdü orada. Beyaz eşyacının dükkânı gitti, kuyumcunun malı gitti”.

“DEVLETİMİZ ELAZIĞ’A SAHİP ÇIKTI”

Cumhurbaşkanımızın Giresun’da demek istediği şudur, en üst limit 50 bin TL, orada senin çay ocağın var sana 50 bin vermiyor. Neyin gitti diyor, masa sandalyen gitti diyor esnaf senin masrafın 15 bin TL o kadar veriyor. Beyaz eşya dükkânı giden esnafın 500 bin TL’lik eşyası gitse de 50 bin TL verdi. Hepsine 50 Bin TL verse de devletimiz 7 milyon yapar. Biz almışız 400 Milyon… Elazığ’da depremde esnafın tüm ürünü giden olmadı. Bana deprem oldu beş tane esnafımız ürünlerini alamadı desinler. Ciddi anlamda devletimiz Elazığ’a sahip çıktı. Devletimiz evi yıkılanlara kira yardımı ve taşınma parası verdi. Elazığ’a depremden sonra binlerce tır yardım geldi. Bunların yapılmasına rağmen Elazığ sahipsiz söylenmesi güzel değil ve etik değil”.

“53 ESNAFIMIZIN BİR YILLIK KREDİSİNİ BİZ ÖDEDİK”

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamasına şu şekilde devam etti; “Ciddi anlamda söylüyorum Elazığ’a para yetiştiremiyoruz. Deprem olmasaydı ben 15 sene sonra ancak 250 milyonu bulurdum. Depremden dolayı devletimiz dedi esnafımızı mağdur etmeyelim esnafımızı ciddi anlamda yardım yapalım dedi. Biz bunun yanında depremden sonra genel merkezimizden üç tane müfettiş geldi. Müfettişler dediler bizden kredi alanlardan evi ve işyeri yıkılanlar hasar tespit raporunu getirenlerin 1 yıl kredi borçlarını biz ödedik. Bizde kredisi olan evi ve işyeri yıkılan 53 esnafımızın bir yıllık kredisini bizim genel merkez ödedi bu tutar 1 milyon 567 Bin TL’dir”dedi.