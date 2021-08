‘Sahipsiz Elazığ dediğimizde birileri sesini yükseltiyor’

İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, ilçe gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İl teşkilat başkanı Erhan Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül, Belediye Meclis Üyesi Kahraman Doğan, İş İnsanı Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan ile Keban ilçesine giden İYİ Parti il teşkilatı burada esnaflarla bir araya geldi.

Esnaf ziyareti sonrasında Balıkçılar Birliği Başkanı Yücel Doğan’ı ziyaret eden İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindekiler balıkçılıkla uğraşan esnafın sıkıntılarını dinleyerek, çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulundular.

‘ESNAFA BİR DOKDUNDUK BİN AH İŞİTTİK’

Şehrin tüm ilçelerindeki esnafların durumunun aynı olduğunu, kimsenin işinden memnun olmadığını dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, açıklamasında şunları söyledi:“Esnaflarımızın derdi dağları aşmış, vatandaşımız ve esnafımız hayat pahalılığı, işsizlik ve belirsizlikten dertli. Esnaflarımız veresiyesiz iş yapamaz halde. Esnaf, vergi ve zamlardan, artan maliyetlerden bunalmış durumda. Kahvehaneler işsiz gençlerimizle dolu. Necip milletimiz bu zulme, bu basiretsiz yönetime layık değil. Bizler çözümün tek kelimeyle iktidar değişiminden yana olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.”

‘VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ OLDUKÇA DÜŞÜK’

Başkan Or ve teşkilat mensuplarının bir sonraki durağı Sarıçubuk, Harmantepe, Uzuntarla ve Cip köyleri oldu.

Keban’da karşılaştıkları manzaranın aynısının köylerde olduğunu, vatandaşın alım gücünden yana oldukça dertli olduğunu belirten İl Başkanı Or, açıklamasında şunları kaydetti:“Her gittiğimiz yerde köylü kardeşlerimizin sorunu ile karşılaştık. Köylü kardeşlerimiz, Kuzova’nın susuz olduğunu, tarımsal suların yetersiz olduğunu söylediler. Elazığ’da yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını gördükçe üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim.”

HARMANTEPE TOKİ EVLERİNDEN VATANDAŞ DERTLİ!

İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, Harmantepe’de inşa edilen TOKİ konutlarının çelik konstrüksiyondan yapıldığını, 3 metre temel bırakıldığını ama evlerin altına ahır yapılmadığından vatandaşın dertli olduğunu söyledi. Başkan Or, Malatya’da yapılan evlerin altında ahır olduğunu ifade ederek, Elazığ’a böylesi bir projenin reva görülmediğini kaydetti. Başkan Or, “Sahipsiz Elazığ” dedikleri zamanda birilerinin yersiz bir şekilde sesini yükselttiğini sözlerine ekledi.

İŞ İNSANI ERCAN ‘KÖYLÜ, ZOR DURUMDA’

Keban ve Cip köylerini gezen iş insanı İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan ise vatandaşın sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, çözümün tek adresinin İYİ Parti iktidarında olduğunu ifade etti.

İş insanı Yüksel Ercan açıklamasında şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde gördüğümüz manzaranın iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Ülkemizde tarımsal destekler yetersiz. Tarım politikaları köylüyü her daim borçlandırmakta. İYİ Parti iktidarında tarım politikalarını yeniden ele alacağımızı, vatandaşın derdine derman olacağımızı belirtmek istiyorum.”