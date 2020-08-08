Şahin Başkan korona’ya yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresinden bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine Başkan Şerifoğulları koronavirüs testi yaptırdı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevresinde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Şahin Şerifoğulları da koronavirüs testi yaptırdı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.