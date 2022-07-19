‘Sahil yolu çalışmaları çok değerliydi’

Ak Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay sahil yolunda açıklamalarda bulundu.

Suphi Özay ; “Elazığ İl Özel İdare ekiplerimiz taleplerimiz doğrultusunda Maden (Plajköy) ile Sivrice arasında bulunan sahil yolunda tehlike arz eden noktalarda ulaşımın daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için çalışma gerçekleştirdik.

Bölgemizde özellikle yaz aylarında yoğun bir nüfus artışı ve trafik yoğunluğu oluşuyor sahil yolumuz maden ve sivrice ilçelerimiz arasında ulaşımın sağlandığı, turizm ve bölgenin kalkınması için çok önemli bir çalışmaydı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde Hazar Gölünde zaman zaman oluşan şiddetli dalgalara ve olası depreme karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla sahil yolunda 400 kg ve 2 tonluk kayalar kullanılarak taş tahkimat çalışması yaptı. Yol tahkimat çalışmasının sonrasında sahil yolunda yol genişletme ve asfalt serimi de gerçekleştirildi. Sivrice ile Plajköy sahil yoluna PlentMiks temel malzemesi serilerek yol genişletme ve stabilize çalışması ile sıcak asfalt (BSK) serimi gerçekleştirildi ve trafik işaretlemeleri yapılarak yol daha güvenli olarak ulaşıma açıldı.

Şehrimizin tanıtım yüzü, Doğu Anadolu bölgesinin incisi olan Hazar Gölümüzü ve çevresini her geçen gün daha güzel çalışmalarla geliştireceğiz, bölgedeki Turizm ve ziyaretçi sayısı artıkça vatandaşlarımıza ve bölgeye bu yatırımlar katma değer olarak geri dönecek

Bu güzel çalışmanın hayata geçmesinde emeği olan. ödeneğinin çıkmasında girişimlerde bulunan Valimiz, AK Parti Milletvekillerimiz, AK Parti İl başkanımız, Özel idare genel sekreterimiz , özel idare genel sekreter yardımcılarımız ve yol şube müdürümüz ile personellerimize teşekkür ediyorum”dedi.