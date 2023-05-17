Şahan'ın yıldızı parlıyor 

Sezonbaşı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes’ten transfer edilen Özcan Şahan, yıldızını parlatmaya devam ediyor.

23 Elazığ FK’nın sezonbaşı Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes’ten kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Özcan Şahan, son oynanan Kırıkkale Büyük Anadolu maçında 4 gol kaydetti ve ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.

23 Elazığ FK formasını 22 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen Özcan, toplam 8 gole ulaştı. 1999 doğumlu olan gurbetçi oyuncu son oynanan Kırıkkale Büyük Anadolu maçında kaydettiği 4 golle takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı. 23 Elazığ FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Özcan Şahan’ı üst liglerde mücadele eden bir çok takım radarına aldı.