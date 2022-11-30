‘Sahada millet ittifakına olumsuz tepki yok’

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Vatandaşların Millet İttifakına olumsuz tepkisi yok” dedi.

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına önemli açıklamalarda bulundu.

“SAĞLIK YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

Başkan Akın; “Hastanelerde vatandaşlarımıza Elazığ’da sıra gelmiyor. Baskil’de hastane var dıştan otel gibi Arıcak’ta da aynı şekil içinde kan tahlil cihazı yok, ultrason, emar yok ve kadın doğum doktoru yok bu vatandaşlarımız nereye gidecek. Arıcak’ta 18 diyaliz hastamız var haftada 3 kez Elazığ’a gelip diyalize giriyor. Bir vatandaşımızın diyalize gidip gelmesi ayda 2- 3 bin TL vatandaşlarımız bu parayı nasıl bulacak. Zaten tarım ve hayvancığı bitirmişsin. Bir emekli maaşı var onunla da geçim yapamıyor. Mevcut hükümet sağlık hizmetleri ile övünmüyorlar mı? Sağlık yerlerde sürünüyor. Sivrice’de hastane yok, Mollakendi’nde sağlık ocağı yok. Karaçor’da bir vatandaşımız ambulans istedik 1,5 saatte geldi. Bunun yüzünden hanımımı kaybettim dedi. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bunların hiçbir şeyden haberi yok. Ayda birkaç kişi ile fotoğraf çektiriyorlar o kadar”

“VATANDAŞLARIMIZIN CANINI YAKTIRLAR”

Sahada Millet İttifakına olumsuz tepkinin olmadığını dile getiren Başkan Akın; “Ben, 20 bin vatandaşımla görüştüm. Vatandaşlarımızın gerçekten canını yaktılar. Vatandaşlarımız, gördü bunların söyledikleri ile yaptıkları bir birini tutmuyor. Bugün, söylediklerini yarın inkar edebiliyorlar. Vatandaşlarımız bunlar iş başına geldi 266 fabrikamızı sattılar şimdi şeker fiyatlarını aldı başını gitti, gübre fiyatları aldı başını gidiyor.3-5 vatandaşı çıkarıyor havuz medyasında konuşturuyorlar. Bugün Cumhur İttifakının oy oranından belli. yaptıkları mitinglerde de görüyoruz oy oranları yüzde 35 geçmiyor. Biz 53 yıllık bir partiyiz. Biz ilk defa koalisyon yapmıyoruz. 1974 yılında Selamet Partisi CHP ile koalisyon yapmıştır ve o zaman imam hatipleri açmıştır, imamlara kadro geçmiştir ve mescitler açılmıştır. Kıbrıs Barış Hareketi yapılmıştır. Ağır sanayinin temelleri atılmıştır. Biz, parti olarak diğer partilerle de koalisyon yapılmıştır. Bunlar şimdi sarılmışlar Millet İttifakına, biz müşterek sorunları çözmek için toplanmışız ne var bunda. Bu sorunlar tüm vatandaşlarımızın sorunları. Bu sorunları çözmek için bir araya gelmişsek biz bundan memnun olmaları gerekir”

“SEÇİME 4 AY KALA CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLANACAK”

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, “Vatandaşlarımız, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı merek etmiyor. Vatandaşlarımız bizim sorunlarımız nasıl çözülecek diye merak ediyor. Cumhur İttifakı istiyor ki, bu konular konuşulsun bu konunun hiçbir önemi yok.6’lı masa bir plan ve program koymuş gelen cumhurbaşkanı oluşturulan planı uygulayacak. Ve parlamenter sisteme geçilecek. Kimin olacağının bir hükmü yok. Ama ne vaat edeceğinin bir hükmü var. Geçen 6’lı masa toplantısında 18 maddelik bildiri vaat edildi ve bundan sonraki toplantılarda vaatler devam edecek. Seçime 4 ay kala da aday açıklanacak. Bu takvime göre olacak. Ak Parti istiyor diye aday açıklanmaz. Şuanda aday belliyse de bizde o bilgi yok” dedi.