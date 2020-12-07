‘Sahada eksikliği giderdik’

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç açıklama yaptı.

Deprem gecesi sahada olduklarını söyleyen Halil Saraç; “Deprem akşamı ve sonrasında sahaya inerek ve şoför esnaflarımıza gerek sms yoluyla, gerek telefon ile arayarak mümkün olduğu kadar mağdur olan şoför esnafımıza ulaşarak kendi imkanlarımız ile yardımcı olmaya çalıştık. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortalama bine yakın şoför esnafımıza maddi yardımda bulunduk. Deprem sonrası çağrıda bulundum, Şoförler Odası binasının esnaflara açılmasını istedim. Çok geç de olsa odayı açtılar ama şoför esnafımıza açmadılar. Odayı yardım derneklerine verdiler orayı depo şeklinde kullandılar. Biz isterdik ki şoför esnaflarımızın olan odamız esnaflarımıza açılsın. Çünkü orası esnafımızın ikinci yuvası. Ama depo alarak kullanıldı. Odamızdan sıcak yemek çıkarıp esnafımıza ve vatandaşlarımıza verilebilirdi. Tarihinde şoför esnafı ilk defa odasına sığınmak istedi ama sığınamadı”.

“ESNAFIMIZIN ARAÇLARINI DEZENFEKTE YAPTIK”

Halil Saraç; “Biz dernek olarak esnaflarımızın araçlarını çok kez dezenfekte yaptık. Bizler bazı kişilere örnek oluyoruz. Biz yapıyoruz ardından bakıyoruz bazıları bizim yaptığımızı yapıyor. Biz seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü esnafımız faydalanıyor. Bizim için o yapmış bu yapmış önemli değil. Önemli olan esnafımızın hizmetlerden faydalanması. Yeter ki yapsınlar. Ama şunu ifade etmek isterim bazılarına. Bizleri takip edin inanın başarılı olacaksınız…” dedi.