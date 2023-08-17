Şah damarı yırtılan 16 yaşındaki çocuk erken tanı ile hayata tutundu

Malatya’da kısa süre önce aniden rahatsızlanan 16 yaşındaki Eren Gezer, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nevzat Erdil, genelde yaşlı bireylerde ortaya çıkan aort damar yırtığının çocuk hastada ortaya çıktığını ve erken müdahale edilmemesi durumunda hastayı kaybedebileceklerini söyledi.

Malatya’da kısa süre önce aniden rahatsızlanan 16 yaşındaki Eren Gezer, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nevzat Erdil, genelde yaşlı bireylerde ortaya çıkan aort damar yırtığının çocuk hastada ortaya çıktığını ve erken müdahale edilmemesi durumunda hastayı kaybedebileceklerini söyledi.

Malatya’da yaşayan 16 yaşındaki Eren Gezer, geçtiğimiz günlerde aniden göğüs ağrısı çekince hastaneye başvurdu. Ancak bu tür küçük yaşta hastalarda aort yırtığı şüphesi görmeyen doktorlar genel tedavi uygulayıp hastayı eve yolladı. Şiddetli ağrı devam edince aile bu sefer çocuklarını İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde hastanın aort yani şah damarının yırtığı olduğu belirlenince hiç vahit kaybedilmeden hemen ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Nevzat Erdil ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile hasta sağlığına kavuştu. Bu tür vakalarda hızlı müdahale edilmediği takdirde hastaların genelde hayatlarını kaybettiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Nevzat Erdil, "Aort yırtılması genelde orta ve ileri yaşlarda, yüksek tansiyon hastalarında ortaya çıkan bir durumdur. Şah damarı yırtığı olan hastalarda genelde ani ölüm olur. Hastaneye ulaşanlarda ise geciktirmeden hemen müdahale gerektirir. Tabi birde deneyimli bir ekibin olması da lazım” dedi.

Bölgede bu tür vakalara ani müdahale yapılacak merkezin Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu belirten Erdil, hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve birkaç güne taburcu edileceğini de söyledi. Aort damar yırtılmalarında aslında fazla şanslarının olmadığını ancak bu işte deneyimli bir ekibin zamanında müdahalesi ile hastaların hayatta kalma şanslarının yüksek olduğuna değinen Erdil, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası birçok zorluğa rağmen Malatya’yı terk etmeyip görevlerinin başında insanların sağlığı için doktor arkadaşları ile çalışmaya devam ettiklerini de kaydetti.

Hasta Eren Gezer, kendisi ile ilgilenen tüm doktorlara teşekkür ederek, “Benimle çok ilgilendiler. Hemen ameliyata aldılar. Şu anda iyiyim daha önce kalp hastalığım yoktu. Son yaşanan depremlerde baya korktum ama ilgisi var mı bilemiyorum. Birkaç kez hastanelere de gittim eve geri gönderdiler bir şey yok denildi, en son amcamla buraya geldik burada ilgilendiler baya ilgilendiler” diye konuştu.