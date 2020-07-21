Cahit Polat’ın profesör kadrosu aldığı, yeni görevini sürdürmek için İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrıldığı öğrenildi. Kasım 2017 tarihinden bu yana İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Cahit Polat'ın Kulak Burun Boğan Alanında Profesör kadrosu aldığı bildirildi. Prof. Dr. Cahit Polat'ın Elazığ Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında göreve başladığı belirtildi.
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Giriş Tarihi : 21-07-2020 23:02 Güncelleme : 21-07-2020 23:02
Sağlık İl Müdürü Cahit Polat görevinden ayrıldı
Yaklaşık olarak 3 yıldır Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Cahit Polat görevinden ayrıldı.