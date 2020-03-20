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Giriş Tarihi : 20-03-2020 14:53

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım  

Elazığ'da belediye tarafından alınan kararla sağlık çalışanlarına 10 Nisan'a kadar ulaşım ücretsiz hale getirildi.  

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım  

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, korona virüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar belediye toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

Korona virüs ile yürütülen zorlu mücadelede en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini belirten Başkan Şerifoğulları, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek sağlamak adına böyle bir karar aldık. Tüm sağlık çalışanlarımız, personel kimliğini göstererek, belediyemizin toplu ulaşım araçlarından 10 Nisan tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler” dedi.

Öte yandan sağlık çalışanlarının Salı Pazarında bulunan belediyeye ait çok katlı elektromekanik otoparktan da kimliklerini göstererek ücretsiz yararlanabileceği aktarıldı.

ETİKETLER: elazığ belediyesi şahin şerifoğulları sağlık çalışanları ulaşım bedava
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