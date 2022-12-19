  • Anasayfa
  • malatya
  • Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti   
malatya
Giriş Tarihi : 19-12-2022 13:46

Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti   

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 42 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.   

Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti   

Kaza, 10.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen A.P. yönetimindeki Chevrolet marka 44 AEJ 105 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Ömer Doğan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Feci kazada hayatını kaybeden Ömer Doğan’ın özel bir hastanede şoför olarak çalıştığı öğrenilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün  gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

AdminAdmin

ETİKETLER: malatya haber malatya haberleri