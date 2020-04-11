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Türkiye
Giriş Tarihi : 11-04-2020 19:57

Sağlık Bakanı koca son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’deki son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı koca son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili ülkemizdeki son rakamları paylaştı.

 BUGÜN 5 BİN 138 VAKA, 95 KAYIP

Yapılan açıklamada; bugün 33 bin 170 test yapıldığı vaka sayısının 5 bin 138 olduğu, bugünkü vefat sayısının ise 95 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

TOPLAM 52 BİN 167 VAKA, 1.101 KAYIP

Toplam yapılan test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı 1.101, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 626 toplam entübe hasta sayısı bin 21, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 965 oldu.

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