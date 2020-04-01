Sağlık Bakanı Koca gözleri dolarak açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca, virüsün enfekte olduğu sağlık çalışanı sayısını gözleri dolarak 601 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına karşı temas, izolasyon ve mesafenin önemini vurgulayan Bakan Koca, bu üç kelimenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.İşte Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.İzolasyon korunmazsa diğer tedbirlerde bizi korumaz.

BUGÜNKÜ VERİLER

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu'TEHDİDE KARŞI DAVRANIŞ ORTAK OLMALIDIR'Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Özellikle sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu yaygın yapmak istiyoruz. Test sayısı artacak pozitif vaka sayısı artacak ama önemli olan hayatını kaybeden hasta sayınını minimalize etmek.

601 SAĞLIK PERSONELİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.