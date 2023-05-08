‘Sağlık alanında farklı projelerimiz ve düşüncelerimiz var’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında, Merkeze Bağlı Tadım ve Ballıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı. Prof. Dr. Erol Keleş, daha sonra Elazığ’a kazandırılan Yeni Stadyumda oynanan Elazığspor-Karaköprü Belediye maçını izledi.

Elazığ Anadolu Şehitleri Aileleri Derneği’nin organize ettiği programa katılan Prof. Dr. Erol Keleş, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte İmam Efendi Bulvarında esnafları ve vatandaşları ziyaret etti,

Prof. Dr. Erol Keleş, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde Hak İş’e bağlı Öz Sağlık İş, Hizmet İş ve Orman İş Sendikalarının hizmet içi eğitim seminerine katılarak sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Erol Keleş, burada yaptığı açıklamada, Elazığ’da sağlık alanında farklı projelerinin olduğunu söyle.

Prof. Dr. Erol Keleş, şöyle konuştu: “Biz şehir hastanesinde 2,5 yılda çok iyi işler yaptık. Benimle beraber çalışan arkadaşlarım bilir, ben gecemi gündüzüme kattım. Ama inanın siz de gecenizi gündüzünüze kattınız. Göreve geldiğim zaman hastanede günlük bakılan hasta sayısı 2 bin 250 civarındaydı. Milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğim gün hastanede bakılan günlük poliklinik sayısı 11 Bin 500’dü. Hastanenin doluluk oranı görevi aldığımda yüzde 40’lar civarındaydı görevi bıraktığım gün yüzde 98 civarındaydı. Bu sizin sayenizde oldu. Biz beraber başardık, beraber emek verdik. Çünkü siz emekçisiniz, siz emeğin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Milletvekili adayı olmak için aranızdan ayrıldım. Şuan karşınızda AK Parti’den milletvekili adayı olarak bulunuyorum. Sağlıkla ilgili gerçekten çok farklı projelerimiz ve düşüncelerimiz var. Bunlardan biri şehir hastanemiz için, biri Üniversite hastanemiz için. Aslında hepsi şehrimiz için. Şehir hastanemizde benimle çalışanlar bilir, ilk geldiğim günden itibaren akademik düşüncemden dolayı ben şehir hastanesinin bir tıp fakültesi kazandırması için çok ciddi emekler verdim. O dönemde yaklaşık 10’lar civarında bir akademisyenimiz varken görevi bıraktığımız zaman o sayı yüzlere çıkmıştı. En son görevi bırakmadan bir ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörümüzle konuştuğumuzda bana şunu demişti; Erol Hocam artık Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin tıp fakültesine kazandırılması için önümüzde hiçbir engel yok. Bundan sonraki süreç YÖK’ten izin almaktır. Ben bunun için milletvekili arkadaşlarımla beraber ilk yapacağımız işlerden biridir. YÖK Başkanımızın kapısını çalarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine Tıp Fakültesini kazandıracağız.”