Sağanak yağışta yolda kalan araçları itfaiye kurtardı   

Elazığ'da meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ana caddelerin dereye döndüğü kentte yolda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kuvvetli sağanak Elazığ'da etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde yeniden bastıran yağışın etkisiyle ana caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü. Malatya Caddesi'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İtfaiye ekipleri, yolda kalan araçları çekerek kurtardı. Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı.