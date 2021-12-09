Elazığ'da sağanak yağış etkili olurken meteoroloji sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Dışarı çıkmadan önce önlem alınması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Tahsin Başak Paksoy, “Vatandaşlar şemsiyesiz çıkmasınlar, sıkı giyinsinler, özelikle içlik falan giyinsinler. İşte görüyorsunuz halimizi, sırılsıklamız. Yağmur yağmazsa kuraklık olur. Zaten ülkemiz kuraklıkla mücadele ediyor. Yağmur yağmazsa ekinler büyümez ve aç kalırız” diye konuştu.

Bu sene oluşan kuraklığa karşı yağışların iyi olacağını belirten vatandaşlardan Perihan Tunç, “Bu sene hiç yağış olmadığı için her taraf kurumuş. İnşallah bu saatten sonra yağış da olur, bolluk bereket de olur. Yağış olduğu zamanlar vatandaşların çok dışarı çıkmamasını öneriyorum. Aşırı fırtına olur veya yağış çok olursa çıkmasınlar. Ama yağış olması çok güzel. Kar yağmasını da isteriz. İnşallah Rabbim onu da yağdırır” dedi.