Sağanak sonrası araçlar suya gömüldü  

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Dün etkili olan ve hala etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle caddeler göle döndü, trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinden giriş yaptı. Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde ve alt geçitlerde su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Alt geçitlerde ilerlemeye çalışan otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı. Sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.