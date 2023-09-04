Sadıkoğlu’dan nakit sıkıntısı vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler depremin ekonomik enkazından çıkmakta zorlanıyor. İş dünyası olarak finansa ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. Firmaların nakit sıkıntısı domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturuyor” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler depremin ekonomik enkazından çıkmakta zorlanıyor. İş dünyası olarak finansa ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. Firmaların nakit sıkıntısı domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturuyor” dedi.Malatya’ya yeni atanan Halk Bankası Malatya Bölge Müdürü Recep Türközü ve yeni banka Malatya Bölge Müdürü Hakkı Şener Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen bölge müdürleri, kamu bankalarının ticari kredileri hakkında bilgiler verdi.Depremin yıkıcı etkisinin yok olması için bankaların ticari kredilerde muslukları açması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler iş dünyamızı derinden etkiledi. Odamızın 10 bin üyesinin yüzde 80’i zarar gördü. Geride kalan 7 ayda ticaretin yeniden ayağa kalkması için bir takım adımlar atıldı ama yeterli değil. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin depremin ekonomik enkazından çıkması çok zor. Her daim dile getirdiğimiz gibi, yeniden dile getirmek istiyorum, toparlanmamız ve yeniden ayağa kalkmamız için finansal desteklere ihtiyacımız var. İş dünyası olarak finansa ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler nakit akışında hiç bu kadar zorlanmamıştı. Firmaların nakit sıkıntısı domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturuyor. Ticari kredilerdeki tıkanıklık hat safhaya ulaşmış durumda. Özel bankalar ticari kredide küçülürken kamu bankaları da frene bastı. Kamu bankalarında ticari kredilerde faiz oranı yıllık yüzde 35’lerde ancak onaylanan kredi sayısı oldukça sınırlı. Bazı özel bankalar ticari kredileri tamamen kapatırken bazıları yüzde 70-80 yıllık faiz oranıyla çok düşük miktarlarda kredileri onaylıyorlar. Onay süreçleri ve prosedürler üyelerimizi bezdirmiş durumda. Finans sektörünü, iş dünyasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.