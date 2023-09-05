Sadıkoğlu: “Yer tahsisi sorun ve sorumlulukları bitirmiyor”

Yeni Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın çarşıyı yapılandırmak için ciddi bir maddi yükün altına girdiğini, bazı taleplerin ise göz ardı edildiğine dikkat çekerek, "Esnafa yer tahsisi sorun ve sorumlulukları bitirmiyor. Bu alanları en iyi hale getirmek için destek olunmalı" dedi.

Yeni Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın çarşıyı yapılandırmak için ciddi bir maddi yükün altına girdiğini, bazı taleplerin ise göz ardı edildiğine dikkat çekerek, "Esnafa yer tahsisi sorun ve sorumlulukları bitirmiyor. Bu alanları en iyi hale getirmek için destek olunmalı" dedi.Sadıkoğlu depremde iş yerleri zarar gören esnaf için tahsis edilen Yeni Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret etti. Çarşı esnafına hayırlı olsun dileklerini ileten Sadıkoğlu, talepler hakkında istişarelerde bulundu.Malatya ekonomisi ve ticaretinde kuyumculuk sektörünün önemli bir yeri olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Şehrimizde köklü bir geçmiş olan kuyumcular çarşısı maalesef 6 Şubat depremleri sonucu yok oldu. Deprem sonrasında sektör temsilcilerimizle sürekli istişare halindeydik. Gerek yer tahsisi gerek enkaz altında kalan ürünlerin kurtarılması ve daha birçok konuda yanlarında durup elimizden geldiğince birlikte mücadele ettik. Depremde iş yerleri zarar gören kuyumcularımızın büyük kısmı buldukları yeni iş yerlerinde, tahsis edilen alanlarda ve kendi imkânlarıyla oluşturdukları çarşılarda faaliyetlerine başladılar. Bugün Yeni Kuyumcular Çarşısı’ndaki esnaflarımıza hayırlı olsun demek ve sorunlarını dinlemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.“Esnafımız çarşıyı kendi imkânlarıyla yapılandırdılar”Sadıkoğlu, “90 iş yerinin bulunduğu çarşıda esnaflarımızın büyük bir kısmı faal durumda ancak havalandırma gibi önemli eksiklerin giderilmesi için çalışmaların hala sürdüğünü görüyoruz. Esnafımız kendi imkânlarıyla çarşıyı yapılandırıyorlar. Çarşının işler duruma gelmesi ve eksiklerin giderilmesi için ciddi gayret gösterirken, önemli bir maddi yükü de yüklenmiş durumdalar. Verilen bu emeğin ve oluşan maliyetin karşılığını ticaretlerinde almalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.“Müşteri sirkülasyonu için Kışla Caddesi yönünde yeni bir giriş açılsın”Çarşı esnafıyla yaptığı görüşmelerdeki ortak isteği dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Buradaki ticaretin daha canlı hale gelmesi için tüm çarşı esnafının önemli bir isteği var. Çarşının mevcut girişi Sivas Caddesi tarafında kalıyor. Çarşının görünürlüğünün sağlanması ve müşteri sirkülasyonun artması için Kışla Caddesi yönünde bir giriş yapılması talep ediliyor. Çarşıda görüştüğümüz tüm esnaflarımızın ortak isteği bu yönde. Daha önce pek çok kez başvuruda bulunulmuşsa da olumlu cevaplar verilip icraata geçirilmemiş. Depremde büyük yara almış esnafımıza yer tahsis etmek maalesef sorun ve sorumlulukları bitirmiyor. Oluşturulan bu ticari alanların nitelikli ve en iyi duruma gelebilmesi için esnafın beklentilerine kulak vermeli ve makul talepler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bizler de esnafımızın bu isteğinin hayata geçirilmesi noktasında sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.