Sadıkoğlu esnafın taleplerini dinledi

Geçici konteyner iş yerlerinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hala çözüme kavuşturulamayan tuvalet, su, elektrik ve internet konusuna tepki gösterdi.

Geçici konteyner iş yerlerinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hala çözüme kavuşturulamayan tuvalet, su, elektrik ve internet konusuna tepki gösterdi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fahri Kayahan, Güngör ve Tecde bölgesinde bulunan geçici konteyner iş yerlerinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret etti.Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, “Deprem en ağır hasarı çarşı merkezimize verdi. Bölgemizin en canlı ticaretinin yapıldığı çarşımız şimdi boş tarlaya döndü. İşyeri yıkılan ve ağır hasar alan esnafımız, istişaresiz hızlıca alınan kararlarla konteynerlere mahkum edildi. Bırakın insanı araç dahi geçmeyen caddelere sokaklara konulan konteynerlerde esnafımız nasıl ticari varlığını sürdürebilir ki. Konteynerlerde hizmet vermeye devam eden esnafımızı ziyaret ettiğimizde büyük bölümü işlerinin hiç de iyi olmadığını bizlere ifade ediyor. Ömrünü ticaretine vermiş, dişiyle tırnağıyla 30-40 yıldır mücadele eden esnafımız 21 metrekarelik konteynerlerde kendisini adeta terk edilmiş hissediyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, çarşı projesi hızlıca başlamalı ve konteynerlerde varla yok arasında mücadele eden esnafımıza işyerleri teslim edilmeli” dedi.