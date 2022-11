Saatin kaç olduğunu öğrenmek için 112'yi aradılar  

Elazığ'da 112'ye yapılan 500 bin çağrının 400 bini asılsız çıktı.

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 573 bin çağrıdan 400 bini asılsız ve gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların saati öğrenmek için 112'yi aramaları "pes" dedirtti.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 2 yıl önce Elazığ’da yeni binasında hizmet vermeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana 572 bin 720 çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 172 bin 225’inin asıl vaka olduğu belirtilirken, 400 bin 496 çağrının ise asılsız veya gereksiz çağrı olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 6 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 lira idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Saat kaç’, ‘kişisel ihtiyaç’ ve ‘karayolları, elektrik, doğalgaz ve su arızası’ şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

''HER SANİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Ciddi derecede asılsız veya gereksiz çağrı aldıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cihat Top, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Cihat Top, ''Çağrı merkezimizde çağrı karşılayıcı personelimizle birlikte emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve orman personelleri 112 çatısı altında görev almaktadır. Bu yılın başından kasım ayına kadar çağrı merkezimize gelen 572 bin 720 çağrıyı çağrı karşılama personelleri yanıtlamış olup, bunun 172 bin 225 adeti asıl vaka olurken, 400 bin 496 asılsız çağrıya maruz kalmıştır. Asılsız çağrıların fazla oluşu, gereksiz yere meşgul etmeleri, bilgi amaçlı ve danışma hattı olarak kullanmaları sonucudur. Vatandaşlarımızdan ricamız 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleri, acil durumda hizmet alma hakkına saygı duymaları gerekmektedir. Her saniye bizim için çok önemli, saniyede can kurtarabilirsiniz” dedi.

''KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI BURADAN KARŞILAMAYI DÜŞÜNENLER OLUYOR''

112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan Mevlüt Emre Orhan ise, ''Burada vatandaşlara olabildiğince hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz hızlı hizmet vermeye çalışırken birçok gereksiz vaka ile karşılaşabiliyoruz. Bunlara örnek elektrik, su ve doğalgaz arızası yaşayanlar arıyor, karayolları bilgi danışma hattı olarak arayan var. Hastane randevusu için arayan var. Aslında burası acil çağrı merkezi olduğu için bunları kapsamamaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sadece acil durumlarda 112’yi aramalarını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında birçok ilginç olayla da karşılaşılabiliyor. Saatin kaç olduğunu soran vatandaşlarımız oluyor ya da kişisel ihtiyaçlarını buradan karşılamayı düşünenler oluyor. Bunların önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın daha bilinçli davranması gerekiyor” şeklinde konuştu.