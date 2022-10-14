Saadet’ten Karakoçan çıkartması 

Elazığ Saadet Partisi İl yönetimi Karakoçan ilçesini ziyaret ettiler.

İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Karakoçan Kaymakamı Sayın Abdullah Şahin, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar, Jandarma İlçe komutanı Binbaşı Sadık Tatar’ı ziyaret ettiler.

Ardından Karakoçan ilçesinde vatandaş ile toplantı düzenleyerek, Elazığ’ın problemlerini nasıl çözeceklerine dair hazırlamış oldukları 14 maddelik Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planını anlattılar.

İLÇE NÜFUSU KÜÇÜLÜYOR, NEREDEYSE GENÇ NÜFUSU KALMAMIŞ !

İl Başkanı Abdullah Akın’ın ; “Karakoçan ilçemizin muhterem sakinleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İlçemize Bismillah dedik ayak bastık, evvela Muhterem Kaymakamımızı ziyaret ettik kendileri bizleri en güzel şekilde karşıladılar, Sayın Belediye Başkanını ziyaret ettik, yine kendileri bizlere bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları aktardılar ve yine ardından ilçe Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma komutanımızı ziyaret ettik. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve ziyaretimizin ana gayesi olan siz pek muhterem hemşehrilerimizin huzuruna geldik. Hepimiz farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz buna saygı duyuyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki Elazığlımızın ve Karakoçan’ımızın bir takım ciddi sorunları var. Bu sorunları bizler kavgayla, çatışmayla, sloganik sözlerle çözmemiz mümkün değil. Bu sorunlar ancak akıl, bilgi, plan, proje ve kadro ile çözülür. Bakınız İlçe nüfusu küçülüyor, neredeyse genç nüfusu kalmamış. Çünkü ilçede bir insanın yaşamını idame edebileceği imkanda iş yok. Gençlerimiz ne ilçede ne ilde ne de ülkemizde iş bulabiliyor. Bundan dolayıdır ki yurtdışına çıkıyorlar. Bakınız ilimizde kayıtlı 30 bin, kayıtsızlarla birlikte 60 bin insanımız işsiz. Bunun ölçeğini anlamak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Elazığ’a yeni yapılan stadyumdan 4 tane yaparsanız ancak bu işsizleri sığdırabilirsiniz..Bakın ilimiz 20 yıl önce tarım ve hayvancılıkta 6. Sıradaydı Şu an 41. Sıraya düşmüş durumda. Yine ilçelerimizde hastaneler ve okullar tam donanımlı değil. Turizm açısından yeterli desteği ve yatırımı almış değil. Muhterem hemşehrilerim sorun bu kadar büyükse, çözümü de büyük olmak zorundadır. İşte bundan dolayıdır ki biz Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planını hazırladık. Bu planla göre Karakoçanda Palu Kovancılar üçgeninde 10 bin kişi istihdam edilecek. Tarım ve hayvancılık girdilerinden vergiyi kaldıracağız. Hastaneleri ve okulları tam donanımlı hale getireceğiz. Gencimiz bu güzel İlçede kalacak, aile korunacak, ekonomi iyileşecek alım gücü artacak esnafın yüzü gülecek. Tarım ve hayvancılık hakettiği yere gelerek.“ dedi.