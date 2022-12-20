Saadet Partisi Yurtbaşı Beldesi’nde

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Yurtbaşı Beldesi’ni ziyaret ederek esnaflarla ve kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Akın Yurtbaşı beldesi sakinlerinin sorunlarını dinleyip onlara çözüm önerilerini sundu.

Başkan Akın ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede: “İlimizin ilçelerinde ve beldelerinde durum neyse Yurtbaşı Beldemizde de durum aynı olduğunu görüyoruz. Elazığ’ın ilçe be beldelerinin 1. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmasına rağmen 20 yılda çökertilmiştir. Yemin torbası 360 liradır, bu yüzden büyükbaş hayvan sayısı ve ahır sayısı düşmüştür. Sonuç olarak etin kilosu 170 liraya çıkmıştır. Yine Yurtbaşı beldesine yapılan sulama kanalları şimdi paramparça, tıpkı Elazığ’ın tarımı gibi. Su hayattır. Su olmazsa verim olmaz, su olmazsa çeşitlilik olmaz. Biz inşallah geldiğimizde ücretsiz Güneş enerjili sulama sistemlerini kuracağız, hem sondaj derdinden hem de elektrik derdinden hemşehrilerimizi kurtaracağız. Yine beldemizde esnafları gezerken 3 tane tütün satan yere uğradık hepsi genç kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimiz imkansızlıktan bu işlere sarılmış inşallah biz onlara iş alanları açacağız fabrika kuracağız. Az önce iki genç çiftçi kardeşimiz şöyle ifade ettiler “ Başkanım, kışı geçirmek için hangi tarım aletini satsak diye konuşuyorduk” Bu vebal AKP’li yöneticilere yeter! Biz ilimizde siyaset yapıyoruz. İlimizi kalkındırmak Saadet Partimizin ana vazifesidir. Sizlere söz veriyoruz inşallah biz bu mağduriyetleri gidereceğiz. Bunu yapmak bize nasip olacak çünkü milletvekilleri bırakın çözümü, sorunları bile bilmiyor. Projelerimizi Kamuoyu ile paylaştık ve her geçen gün yeni projeler üretiyoruz. Hiç kimse üzülmesin biz 6 ay sonra bunları düzeltmek için kolları sıvayacağız.” Dedi.